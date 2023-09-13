عضو جمعيات المستثمرين: هناك قرارات مهمة جدا لها علاقة بتخصيص الأراضي

‏قالت عبير عصام، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنها تمثل ثلاثة كيانات مهمة في الاقتصاد المصري وهما الاتحاد المصري للمستثمرين وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ومجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، مؤكدة أن دور هذه الكيانات أن تحفز الاستثمار وأن يستمر المستثمر المصري.

وأضافت ‏خلال حوارها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، كان هناك قرارات مهمه جدا لها علاقة بتخصيص الأراضي سواء أراضي المجتمعات العمرانية المتكاملة أو الأراضي الصناعية وتم توفير أراضي كبيرة جدا حوالي 2 مليون متر في المدن الصناعية سواء أكتوبر الجديدة أو مدينة اسوان الجديدة وهذا كان جديد بالنسبة لنا.