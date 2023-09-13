ضياء رشوان: مصر تحتاج لكيان أكبر من وزارة الثقافة

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه ستكون هناك جلسة متخصصة في الحوار الوطني لبلورة المقترحات الخاصة بتمكين الشباب خلال أيام، الذي بدأ بتخصيص نحو 15 ألف مقعد في المجالس المحلية للشباب والمرأة، وهي نسبة كبيرة.

وأضاف ضياء رشوان في تصريحات تلفزيونية، أنه لا بد من العودة للعمل العام في الجامعات بين الشباب، في الفن والثقافة والسياسة، دون وجود للأحزاب في الجامعة، لكن عبر العمل العام، فلا بد من سد هذه الفراغات، وأن الشباب لديه طاقة إبداعية وطاقة اعتراضية ويجب احتواء هذه الطاقة في عالم واقعي بعيدا عن خطورة العالم الافتراضي.

مصر تحتاج لكيان أكبر من وزارة الثقافة

ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الصناعة الثقافية في مصر تواجه أزمة كبرى وتحتاج نهضة ضخمة، القاهرة لا يوجد بها مسرح خاص، والإسكندرية يوجد بها مسرح واحد، وهذا لا يليق بمصر، فمصر تحتاج شيئا أكبر من وزارة الثقافة، كيان كبير يمكن أن يدير كل المؤسسات الحكومية والخاصة ليصنع حراكا ثقافيا يليق بمصر.

وعن جلسة اليوم الأربعاء، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار الوطني يناقش اليوم في جلسة خاصة، تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية في المحور المجتمعي، وقد طرحت كل الآراء في الجلسات العامة، واستعرضوا جميع تجارب دول العالم.