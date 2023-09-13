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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

التنسيق الحضاري يدرج اسم جابر بن حيان في مشروع حكاية شارع

صدى البلد

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري اسم جابر حيان، في مشروع حكاية شارع، بالجيزة، لتعريف المارة بكل التفاصيل عنه وعن اسمه، وذلك تخليدًا لذكراه بين الأجيال.

جابر بن حيّان الكوفي، ويُكنى بأبي عبد الله، وينتمي لأصول يمنية عربية أزدية، ولد بمدينة الكوفة في عام 721م. عاش في مدينة طوس، وعمل مع والده في مجال العطارة، واهتم بدراسة الظواهر الخاصة بالطبيعة، وأسباب ظهورها، فكان يسأل والده حول هذه الظواهر الطبيعية، والمرتبطة مع الأعشاب والنباتات ،وطرق زراعتها، والأضرار والفوائد الخاصة بكلّ منها، كما اهتم بدراسة صفات وخصائص المعادن، ومع الوقت أدرك والده بأنه سيصبح من العلماء والمفكرين المشهورين، فحرص على تعليمه جميع المعارف المتخصصة بالدواء، والنباتات، والعطارة، والكيمياء، والفلسفة القديمة.

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وفي الكوفة انضم إلى حلقة "جعفر الصادق"، فتلقى علومه الشرعية واللغوية والكيميائية على يديه، كما درس أيضًا على يد "الحميري"، رغم تشكك البعض في تتلمذ جابر على يد جعفر الصادق.

اهتم جابر بن حيان بدراسة العديد من أنواع العلوم والمعارف، منها: علم الكيمياء، حيث يُعدّ جابر بن حيّان من أول العلماء اهتمامًا بعلم الكيمياء، كما يُصنّف بأنّه من الرواد الذين حرصوا على المساهمة في تطوّر الكيمياء والعلوم التجريبيّة؛ لذلك يُشار إلى أن اسمه ارتبط مع المنهج التجريبي؛ بسبب استخدامه لهذا المنهج في إعداد التجارب الكيميائيّة، فلم يتوقف عند المعلومات والأفكار والمؤلفات المرتبطة بالكيمياء القديمة، بل حرص على التجريب في مختبره الخاص، وتطبيق مجموعة من التجارب الكيميائية التي ساعدته على الوصول إلى الكثير من المركبات الكيميائية التي لم يعرفها العالم مسبقًا.

 

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