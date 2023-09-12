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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قصور الثقافة تنظم ورشة مجانية للكتابة الإبداعية ومعرضا للفن التشكيلي بالغربية

صدى البلد

شهد قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، مساء اليوم، توافد العديد من القيادات التنفيذية والشعبية، والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بمحافظة الغربية، وذلك لحضور فعاليات للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمت ورشة مجانية للكتابة الإبداعية، ومعرض فن تشكيلي.

بدأت الفعاليات بمحاضرة ألقاها الكاتب والأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق تحدث خلالها عن أمير الشعراء أحمد شوقي موضحا أنه أحد أهم علامات مصر الأدبية وبات جزءا أصيلا من تاريخ المحروسة، كما استعرض "سركيس" أبرز المحطات في حياة أمير الشعراء بداية من مولده عام 1868م مرورا بدراسته للقرآن ومبادئ الكتابة والقراءة في كتاب القرية، حتى التحاقه بجامعة مونبلييه بفرنسا ليدرس الأدب الفرنسي بجانب دراسته للقانون.

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وقال مدير عام ثقافة الغربية السابق إن أحمد شوقي أعطى لكتابة الطفل رونقا خاصا، حيث كان ينظر لكتاب الأعمال الأدبية للأطفال بأنهم الأقل مستوى، مؤكدا أن كتابة الأعمال للأطفال ليست بالأمر اليسير بل هي من أصعب الكتابات الأدبية، وتابع "سركيس" قائلا: "بداية حركة الأدب الجديدة في العصر الحديث بمصر بدأت على أيدي أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي"، كما طالب الحضور بضرورة البحث عن مواهب أطفالهم والسعي الجاد نحو تنميتها وتطويرها من خلال مواقع قصور الثقافة المنتشرة في قرى ومدن مصر.

هذا وقد اختتمت الليلة بافتتاح معرض للفن التشكيلي للطفلة الموهوبة ريم وائل شقور، صاحبة الـ 13 سنة، طالبة بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، وذلك بحضور الدكتور ماهر عراقيب، أستاذ الخزف المساعد بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، حيث ضم المعرض العديد من اللوحات الفنية التي عبرت عن عدد من مدارس الفن التشكيلي، ومن بينها: ومنها: الواقعية، والتجريدية، الكلاسيكية، والسريالية.

ثقافة الأديب جابر سركيس التربية الفنية العامة لقصور الثقافة اللوحات الفنية أمير الشعراء أحمد شوقي ثقافة الطفل ثقافة الغربية

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