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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بورش فنية ولقاءات توعوية.. قصور الثقافة تواصل أنشطتها بالإسكان البديل

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها الثقافية والفنية المكثفة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ضمن برامج عمل وزارة الثقافة.

وفي هذا السياق قدم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي بإدارة عبير شلتوت لقاء حواريا بحي الأسمرات أقامته مع الاطفال سهام إسماعيل، والتي تناولت من خلاله الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وضرورة التخلق بأخلاق النبي في جميع المعاملات مع الناس الأهل والجيران والعمل. كما دار حوار عن مزايا وعيوب ومخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت رانيا شلتوت ورشة لصناعة عروسة المولد من الفوم جليتر، بالإضافة إلى حظاظة من الخرز للأولاد، كما نفذ القصر أمس عددا من الانشطة والورش بمدرسة سميرة موسى بمنطقة حدائق أكتوبر.

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وتشير د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للإسكان البديل أن جميع الأنشطة الموجهة لسكان هذه المناطق تمثل ترجمة على أرض الواقع لتوجهات الدولة في دعم أبناء سكان وأهالي المناطق بديل العشوائيات في الجوانب التوعوية والفنية بما يحقق تطلعاتهم بالتوازي مع النقلة التي تمت على مستوى المكان.

ثقافة إسكان بديل العشوائيات الاحتفال بالمولد النبوي الإسكان البديل الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة

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