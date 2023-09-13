لماذا يتم تشغيل وضع الطائرة في الهاتف أثناء الرحلات الجوية؟

لماذا تحتاج إلى تشغيل هاتفك على وضع الطائرة أثناء الرحلات الجوية؟ هو سؤال يطرحه جميع الركاب ولا أحد يعلم السبب- لكن إحدى خبراء السفر كشفت لماذا يتم ذلك وإلى أي مدى خطورة عدم فعله.

عندما تكون على متن الطائرة لفترة من الوقت، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للترفيه مثل القراءة ومشاهدة الأفلام وقراءة المجلات - ولكن بعض الأشخاص يشعرون بالاستياء من عدم توفر الإنترنت.

فالآن بعد أن أصبح الكثير منا يقضي وقت فراغه على تيك توك وانستجرام، قد يكون من المحبط عدم قدرتنا على الوصول إلى الويب. ومع ذلك، يتغلب هؤلاء على هذا الشعور لبضع ساعات ويستمتعون بوسائل الترفيه الأخرى بعيدًا عن السموم الرقمية.

عند الإقلاع، سيطلب منك المضيفون تشغيل هاتفك على وضع الطائرة، وهو الأمر الذي يُشعِر بعد الركاب أنه إذا لم تفعل ذلك فإنك تعرض الطائرة بأكملها لخطر الكارثة - ولكن ما مدى صحة ذلك؟

قالت روزي بانتر، خبيرة السفر من موقع مقارنة أسعار السفر الموثوق به في بريطانيا إلى صحيفة ديلي ستار أن عدم تشغيل هاتفك على وضع الطائرة لا يؤدي إلى تعطل الطائرة فهو لا يؤثر كثيرًا على الطائرة لكنه سيسبب أمرًا مزعجًا فقط.

تداخل الإشارات

وأضافت "عندما تكون على ارتفاع يتراوح بين 33000 إلى 42000 قدم في السماء، سيحاول هاتفك "إرسال اتصال" إلى عدة أبراج هاتفية مما قد يسبب تداخلًا مع الإشارات المرسلة من الطائرة."

وتابعت " "بالنسبة للطيار، قد يبدو هذا أمرًا مزعجًا لكنه ليس خطيرًا في حد ذاته. حتى إذا لم تقم بتشغيل هاتفك على وضع الطائرة، فمن غير المرجح أن تحصل على اتصال موثوق به، لذلك لا يستحق الأمر العناء. بالتالي فمن الأفضل تنزيل أفلامك مسبقًا، أو نشر قصتك الأخيرة على انستجرام قبل ظهور إشارة ربط حزام الأمان ثم وضع تشغيل على وضع الطائرة!"

كما قالت روزي بانتر للصحيفة أيضًا "أما بالنسبة لأولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى استخدام الويب أو الاتصال بأحد أفراد العائلة، فهناك بعض شركات الطيران التي تبيع الآن خدمة الواي فاي على متن الطائرة. فقط، يجب عليك دائمًا إيقاف تشغيل بيانات هاتفك المحمول أثناء استخدام الإنترنت على متن الطائرة."

قلق من الـ5G

رغم ذلك، يشعر بعض المضيفات بالقلق من استخدام شبكات الجيل الخامس 5G على متن الطائرة، حيث قالت إيما تايلور – مضيفة طيران – أن شبكات الجيل الخامس 5G خطيرة للغاية، موضحة " نحن نعلم بالفعل أن الهواتف يمكنها مقاطعة إشارات الطائرة في قمرة القيادة والاتصالات بينها وبين أي شخص على الأرض". وهو أمر مهم لأنه ماذا لو كانت هناك حالة طارئة!"

مضيفة " "أشعر أيضًا أنه في حالة حدوث حالة طارئة، سيلجأ الركاب إلى الاتصال بالعائلة والأصدقاء، وسيؤثر هذا على قدرتنا على الحصول على المساعدة. أعتقد أن الأمر يجب أن يظل على ما هو عليه ويجب أن تظل أجهزة الجميع على متن الطائرة في وضع الطائرة!"