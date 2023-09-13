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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة ملياردير برازيلي وزوجته في قصرهم الفاخر بسبب مدفأة

وفاة ملياردير برازيلي
وفاة ملياردير برازيلي وزوجته بسبب مدفأة!!

عُثر على جثمان الملياردير والمصرفي السابق المدرج في قائمة فوربس (خوسيه بيزيرا دي مينيزيس نيتو ميتا) إلى جانب زوجته وكلبه في غرفة نومهم بقصرهم الفاخر المطل على الشاطئ أثناء قضائهم لعطلتهم الصيفية بعد وفاتهم  دون أن يشعر بهم باقي أفراد القصر!

كان الملياردير البرازيلي  64 عامًا، وزوجته لوسيانا، 62 عامًا، يقضيان عطلتهما الصيفية في قصرهم الذي صنف من أغلى العقارات في المجتمع الخاص بالبرازيل برفقة نجلهم وباقي أفراد أسرتهم.

وفي صباح يوم السبت، ذهب نجلهما رودريجو باسوس بيزيرا دي مينيزيس، 27 عامًا إلى غرفة نومهما لإيقاظهما ففوجئ بوفاتهم دون أن يشعر بهم أحدًا من أفراد الأسرة الذين كانوا يجلسون في الطابق السفلي من القصر.  

السبب مدفأة!!

قال متحدث الشرطة وفقًا لصحيفة ديلي ستار أنهم متأكدون إلى حد كبير من أن تسرب الغاز هو سبب وفاة الثنائي، ورغم أنهم لم يأكدوا ذلك بشكل كامل إلا أن تشريح الجثامين أظهر أن سبب الوفاة هو التسمم بأول أكسيد الكربون نتيجة تسرب الغاز الناجم عن المعدات المستخدمة في تدفئة المبنى.

وذكرت صحيفة ذا صن أن هناك حاجة إلى سبب فني لتأكيد تسرب الغاز، على الرغم من أن المتحدث الرسمي تكهن بأنه قد يكون كسرًا في أنبوب غاز العادم.

يذكر أن الميلياردير خوسيه بيزيرا دي مينيزيس نيتو ميتا صنف كتاسع أغنى رجال البرازيل، كما تم إدراجه في المرتبة 205 من الأثرياء البرازيليين حيث بلغت ثروته 1.55 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل 249 مليون جنيه إسترليني.

خوسيه بيزيرا دي مينيزيس نيتو ميتا الملياردير البرازيلي خوسيه بيزيرا تسرب الغاز مدفأة أول أكسيد الكربون

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