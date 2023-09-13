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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: غلق طلمبة بمحطة بنزين تتلاعب في العداد

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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رفع 796 حالة اشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

 وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :

بمركز دمنهور تم ضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 4800 جنية لتحقيق أرباح غير مشروعة وآخر لغلقه المحل وتوقفه عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

وبحملة مماثلة بمركز أبوالمطامير تم غلق وتشميع طلمبة بمحطه تمويل سيارات وذلك لوجود عجز في الصفيحه الواحده اكثر من لتر ونصف مما يعد غشاً لجمهور المستهلكين وعجز في عيار بنزين 92 بمقدار 1 لتر في الصفيحه الواحده وكذا بنزين 80 بمقدار لتر و 800 في الصفيحه بالإضافة الى عجز في عيار السولار بمقدار لتر و 840 و آخر به عجز في العيار للسولار بمقدار 850 في الصفيحه الواحده.

وبمركزى وادى النطرون ودمنهور تم ضبط 25 شيكارة سماد مدعمه و محظور تداوله بالأسواق و محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كوم حمادة و كفر الدوار تم ضبط مخبز تصرف فى 100شيكارة دقيق بلدى مدعم و 20 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن  و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخر لعدم نظافة ادوات العجين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية حملات تموينيه خبز غير مطابق للمواصفات مديرية التموين والتجارة المصانع الغير مرخصة

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