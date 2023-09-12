محافظة البحيرة تنكس الأعلام 3 أيام تضامنا مع ضحايا المغرب وليبيا

قامت محافظة البحيرة من خلال المديريات والمصالح والهيئات الحكومية الواقعة بنطاق المحافظة بتنكيس الأعلام المرفوعة على كافة الدواوين والمبانى الخدمية، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجاري وحتي غروب شمس يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وذلك تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين، عقب موجة الزلازل والإعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.

هذا وتتقدم محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية بخالص العزاء والمواساة فى ضحايا تلك الأحداث بدولتى ليبيا والمغرب، متمنين الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بتكاتفنا جميعًا.