أورمان البحيرة توفر 49 مشروع تنموي لخدمة أبناء المحافظة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

هذا وقد صرح السيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة بأنه تم توفير 49 مشروع تنموي متمثل فى قروض حسنه بنطاق عدة قرى بمركز أبو المطامير الغيته ،ابو العدا ، زاوية صقر ابو غراره وكذلك قرية النخله البحرية و برسيق و كوم تقاله بمركز أبو حمص، النجيله و كفر بولين و بريم مركز كوم حماده.

وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر كمساهمه من الجمعيه لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث يتم إختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

وعلي صعيد آخر تم تنظيم عدة قوافل طبية منها قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية بقرى علوبه و الرابعه جناكليس مركز أبو المطامير وكذا قرية الحرفه بمركز أبوحمص وقريتى أبو صالح و دفشو مركز كفر الدوار و قرية الربدان بشبراخيت وقد استفاد منها 85 مستفيد

كما تم تنفيذ قافلة آخرى لخدمة أهالى قري إيكا و علوبه بمركز أبو المطامير وقري أبو صالح و دفشو بكفر الدوار و محلة بشر و فرنوي بشبراخيت

و محلة كيل و الحرفه بمركز أبوحمص وقد

استفاد منها 81 مستفيد.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الجمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.