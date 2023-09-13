استمرار عمليات نزح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين بالعريش

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش شمال سيناء، عمليات نزح وشفط مياه الأمطار التي تراكمت صباح اليوم في عدة أماكن متفرقه في الشوارع الرئيسية والميادين العامة داخل المدينة ، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



فصل الصيف:

حيث شهدت مراكز محافظة شمال سيناء، هطول أمطار متوسطة مصحوبه بالغيوم والرياح الباردة، وسط تقلبات جوية مع نهاية فصل الصيف تزامنا مع إعصار دانيال الذي يجتاح بعض الدول حاليا.

وأدى ذلك إلى تجمع برك المياه في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة خاصة بمدينة العريش العاصمة.

وأعطى اللواء خالد عزيز رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء تعليماته للمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بمنطقة العريش، وذلك لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة بمدينة العريش العاصمة.