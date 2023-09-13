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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمعة.. انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بشمال سيناء

قوافل دعوية من الأوقاف
قوافل دعوية من الأوقاف والازهر ودار الإفتاء بسيناء

 تنطلق القافلة الدعوية المشتركة (الثالثة) بين الأزهر والأوقاف،  ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء ، يومي الخميس والجمعة القادمة : (29 صفر – 1 ربيع الأول 1445هـ)، الموافق (14 – 16 /9 /2023م).. حول موضوع: "حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله".

 

يأتي ذلك  في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

 

خمسة عشر عالماً:

 

 

وتضم القافلة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله".

 

وعقد أعضاء القافلة المشتركة من علماء الأزهر والإفتاء المصرية والأوقاف، الاسبوع الماضي عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية تحت عنوان "حق الوطن" بمساجد الشيخ زويد، وقرية الجورة محافظة شمال سيناء  .

 

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