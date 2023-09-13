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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 من عائلة واحدة.. تشييع جثامين 4 من ضحايا العاصفة دانيال بليبيا

أهالي قرية رمسيس
أهالي قرية رمسيس بمحافظة البحيرة

شيع أهالي قرية رمسيس بمحافظة البحيرة، جثامين 4 من ضحايا العاصفة دانيال التي اجتاحت دولة ليبيا، وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين.

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وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة، بينهم 3 من عائلة واحدة، صباح اليوم الأربعاء، ودفنهم بمقابر أسرهم وسط حالة من الحزن وانهيار ذويهم.

وتم تشييع جثامين كل من: أشرف محمد محمود منصور، وإسلام حامد العربي، وأيمن حامد العربي، وطاهر عبد القوي العربي، بعدما لقوا مصرعهم خلال عملهم بمنطقة درنة.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتوفيين، سائلين  الله عز وجل لهما الرحمة والمغفرة والدرجات العليا من الجنة، ولذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أعادت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، فتح جميع موانئ النفط في شرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة دانيال وما خلفته من كوارث، وذلك وفقًا لما كشفته شبكة رويترز للأنباء البريطانية.

وأعلنت سلطات بحرية ليبية، اليوم الأربعاء، أن أربعة موانئ نفطية رئيسة في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب الإعصار الذي اجتاح البلاد والذي أسفر عن مقتل الآلاف، مشيرًة إلى أن  الموانئ الشرقية للبريقة والسدرة ورأس لانوف افتتحت يوم الثلاثاء فيما افتتح ميناء الزويتينة صباح الأربعاء.

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