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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز الحسنة يعلن استعداده للعام الدراسي الجديد 2023 \ 2024

المجلس التنفيذي لمدينة
المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة

أكد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، تم توجيه رؤساء القرى  بالإستعداد التام للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م ، والجاهزية لصالح العملية التعليمية ومصلحة الطلاب بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وناقش خلال الاجتماع الذي عقد مع رؤساء القرى برئاسة، جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة  لحل هذه المشكلة ، ووضع آلية لتوزيع المياه علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع.

وطالب رؤساء القرى، بضرورة تحصيل إيرادات الدوله من سكن وكهرباء ومياه،  وايضا الرسوم الخاصة بالأبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية.

ووجه بغدادي، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمة لمواجهة إحتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، مما يؤثر على حركة الطرق وإزالة الرمال المتحركة حفاظا على سلامة المواطنين.

التقلبات الجوية:

وكلف مديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية ، وتوقعات سقوط الأمطار وتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمجلس،  وربطها بجميع الإدارات والوحدات المحلية لتلقي البلاغات في حين حدوث أي ازمه طارئة.

وأعطى تعليمات مشدده لجميع رؤساء القرى،  بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة،  حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه والإزالة الفورية.

ووجه بضرورة الاستمرار في ضرورة تفعيل منظومة النظافة ورفع القمامه والمخلفات من شوارع القري والمدينة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولاظهار الشكل الجمالي والحضارى لمركز الحسنة وتلقي اى شكاوى مقدمه وإيجاد الحل الفورى لها .

وفي نهاية الاجتماع، أكد على جميع الإدارات  بتلقي شكاوى المواطنين ، لاستمرار تواصل المواطنين مع المجلس،  ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة الشكاوى  ، وحلها لتحقيق الرضا لدى المواطنين.
 

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