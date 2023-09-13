السوبر الإفريقي.. كولر يجتمع بالجهاز المعاون قبل مران الأهلي الأول بالسعودية

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون؛ لترتيب برنامج الإعداد الخاص بمباراة السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.