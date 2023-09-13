افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 26 مليون جنيه بمركز أولاد صقر

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 26 مليون و 700 الف جنيه بمركز أولاد صقر بقطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة – الطرق ) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية ، أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من انشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الأمير بتكلفة 5 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة قليني بتكلفة 7 مليون جنيه ومدرسة عبد العزيز الطبيلي /ع بتكلفة 4 مليون جنيه ومدرسة أم سعدون العايدي / س بتكلفة 4 مليون جنيه ومدرسة توسع مجمع المرحوم عوض شربيه بتكلفة 4 مليون جنيه.

وفى قطاع الطرق تم الانتهاء من أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر و الحملة الميكانيكية بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيها.