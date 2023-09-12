عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تُنظم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولي بالقطاع الزراعى بالشرقية، وفي حضور الدكتورة أميرة عطية الميهى بقسم التكثيف المحصولى، والدكتور على ناصف بقسم بحوث المحاصيل الزيتية، والمهندس صلاح محيى الدين، مدير الادارة الزراعية بديرب نجم، والمهندس محمود الشناف، أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من المزارعين.

افتتاح 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون جنيه في الشرقية

وقال وكيل وزارة الزراعة إنه تم اخذ عينة من المحصول من مساحة 2 فى 3 متر تقريبا، وجار تجفيف العينة لمدة أسبوعين لفصل البذور وتقدير العينة من قبل مندوب العينات، وذلك للتعرف على متوسط إنتاجية المحصول.

استخدام المياه الإرشاد الزراعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزراعة الحديثة القطاع الزراعى المحاصيل الحقلية المحاصيل الزيتية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الليبي يعلن وفاة العديد من المصريين جراء فيضانات ليبيا

5 مليارات دولار.. ماذا حققت مصر من الطروحات الحكومية حتى الآن؟

سيدتان وزوجاهما ينتحلان صفة مندوبي مبيعات ويعتديان على أجنبى داخل شقته لسرقته

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علاقاتنا مع بكين غير مسبوقة.. بوتين: الغرب سيفشل في ردع الصين

ظهور نادر.. زوجة وابنة أحمد سعيد عبد الغنى يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ