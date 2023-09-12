زراعة الشرقية تُنظم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولي بالقطاع الزراعى بالشرقية، وفي حضور الدكتورة أميرة عطية الميهى بقسم التكثيف المحصولى، والدكتور على ناصف بقسم بحوث المحاصيل الزيتية، والمهندس صلاح محيى الدين، مدير الادارة الزراعية بديرب نجم، والمهندس محمود الشناف، أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من المزارعين.

وقال وكيل وزارة الزراعة إنه تم اخذ عينة من المحصول من مساحة 2 فى 3 متر تقريبا، وجار تجفيف العينة لمدة أسبوعين لفصل البذور وتقدير العينة من قبل مندوب العينات، وذلك للتعرف على متوسط إنتاجية المحصول.