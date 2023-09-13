ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

حصل موقع "صدى البلد" على صور ضحايا إعصار دانيال من أبناء محافظة البحيرة، والذي راح ضحيته 4 شباب من قرية رمسيس، بينهم شقيقان ونجل عمهم.

ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

وأسفر الإعصار المدمر عن مصرع كل من: أشرف محمد محمود منصور، وإسلام حامد العربي، وأيمن حامد العربي، وطاهر عبد القوي العربي.

وشيع أهالي قرية رمسيس بمحافظة البحيرة، جثامين 4 من ضحايا العاصفة دانيال التي اجتاحت دولة ليبيا، وخلفت آلاف الضحاياوالمفقودين والمصابين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة، بينهم 3 من عائلة واحدة، صباح اليوم الأربعاء، ونم دفنهم بمقابر أسرهم وسط حالة من الحزن وانهيار ذويهم.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المتوفين، سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة والدرجات العليا من الجنة، ولذويهم الصبر والسلوان.

في سياق متصل، شيع أهالي محافظة الدقهلية، جثماني الشابين خالد شرارة أحمد جمال البلم، ضحايا إعصار دانيال بليبيا، من مسقط رأسهما قريتي أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، وميت فضالة التابعة لمركز أجا، وسط انهيار أسرهم وذويهم.