لم يحصلوا على مستحقاتهم.. أزمة جديدة في نادي الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن صرف مستحقات لاعبي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “لاعبو الزمالك المحليين فقط هم من حصلوا على مستحقاتهم حتى الآن والأجانب لم يتقاضوا رواتبهم”.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب نادي زد قبل السفر إلى تنزانيا للقاء أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء نقل التدريب لملعب زد لرغبة الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للأبيض، في خوض المران على ملعب نجيل صناعي بسبب خوض لقاء أرتا سولار على ملعب نجيل صناعي.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الدوليين راحة من التدريب اليوم بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول، في حين ركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية المران.