عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار من شوارع العريش

شوشة يتابع تصريف
شوشة يتابع تصريف مياه الأمطار بشوارع العريش

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.


وأكد المحافظ، على أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية تقوم بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط وتصريف المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة على مستوي المحافظة، عن طريق سيارات شفط المياه.
 

وأشاد المحافظ، بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع. 

 

غرفة العمليات:


وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.. مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.
 

يذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت صباح اليوم، لظروف جوية غير مستقرة وسقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة في عدد من مدن المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة.
 

 

 

 

txt

ثروات طبيعية من الخامات المعدنية.. «شمال سيناء» محافظة بكر خالية من التلوث |تفاصيل

سيناء الامطار مياة شوارع ميادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

اللي جاي أصعب| متى تنتهي العواصف الترابية والرملية؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

رئيس كوريا الشمالية يغادر روسيا عقب انتهاء المحادثات مع بوتين

خلال حضورها قمة الحزام والطريق.. المشاط: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورات كبيرة

عصبية فيتوريا واستفزاز صلاح.. 4 مشاهد مثيرة في ودية منتخب مصر وتونس

5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ