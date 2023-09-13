عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: نستهدف ربط التعليم بالتنمية المستدامة

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة المنوفية

ترأس  الدكتور أحمـد فـرج القاصـد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة، والدكتور محمد الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم  بالمنوفية و مدير عام شئون التعليم .
 
استهل القاصد الإجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف.

لاستقبال الشتاء.. محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة حالة أعمدة الإنارة

محافظ المنوفية يتابع أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في مبادرة لمشروعات الخضراء


ووجه رئيس الجامعة  الشكر للدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة السابق علي ما بذلته من جهد خلال فترة عملها ،كما قدم القاصد التهنئة للدكتورة ناهد غنيم بمناسبة تعينها  عميدا لكلية التربية .

وأكد الدكتور أحمد  القاصد أن الخطة الإستراتيجية  لشئون التعليم بالجامعة، تأتي متوافقًة مع المتغيرات الإقتصادية  والإجتماعية  والعلمية، وتستهدف ربط التعليم بالتنمية المستدامة، والإقتصاد  القومي، والتوسع في الأنشطة الإبداعية، وريادة الأعمال باعتبارها من المجالات التى تسهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية  للمجتمع .

ووجه القاصد بضرورة الانتهاء من وضع الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد ووضع آليات العمل بالأقسام وتوزيع الساعات المعتمدة وإعلانها قبل بداية الدراسة، والتأكد  من الإنتهاء  من أعمال صيانة المنشآت الجامعية والأجهزة التعليمية بالمدرجات والمعامل.

وشدد القاصد علي ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة العدوي بوحدات الجامعة والمدرجات حفاظا علي سلامة  الطلاب .

كما أكد القاصد علي ضرورة التعاون والتكامل  بين كليات الجامعة و منسقي البرامج التعليمية بالجامعة الأهلية ، وضرورة إعداد الأقسام  بالكليات لبرامج مميزة وفقا لمتطلبات سوق العمل لإضافتها إلي  البرامج التي تدرس بجامعة المنوفية الأهلية وبدأت فيها الدراسة هذا العام  .مشيرا إلي  أن برامج الجامعة الأهلية والتي بلغت 12 برنامج  شهدت إقبالا  كبيرا من جانب الطلاب .

وأشار  إلى أن الجلسة قامت  بالمصادقة علي محضر إجتماع  الجلسة السابقة  والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات كما  ناقشت  العديد من الموضوعات التي تم من خلالها التعرف على إحتياجات  مختلف الكليات خلال الفترة المقبلة وخاصة الدورات التدريبية التي تسهم  في الارتقاء بالعملية التعليمية. 

وأكد علي ضرورة التعاون مع كليات التربية بالجامعة لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة .

أحمد فرج القاصد التربية والتعليم بالمنوفية التنمية المستدامة الدكتور أحمد فرج القاصد المولد النبوي الشريف المنوفية جامعة المنوفية شئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

زاهي حواس: عام 2024 مهم جدا لعلم الآثار.. وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

الهولندي هوجربيتس يثير مخاوف العالم مجددا بعد زلزال المغرب.. ومفاجأة بشأن مصر

حذر من حرب عالمية.. ساركوزي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

بعد خسارة تونس.. طلب غريب من مدرب منتخب مصر لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

تركيبة مختلفة عن البشر.. المكسيك تعلن العثور على جثتين عمرهما 1000 عام|شاهد

وسط سيول درنة.. مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

فيديو

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

أمطار تضرب القاهرة| موعد انتهاء العاصفة دانيال وسر تحذير الأرصاد

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ