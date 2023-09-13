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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1053 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون

صحة البحيرة
صحة البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هانى جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عبد العظيم زاهر بوادي النطرون على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1053 مواطنًا مجانا من خلال وجود 9 عيادات طبية  .

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وضمت العيادات مختلف التخصصات الطبية الباطنة 228 و الأطفال 366 و الجراحة 96 و النساء 106 و تنظيم الأسرة 30 و العظام 156 و الأسنان 71 .

كما ضمت معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، و تم صرف الدواء اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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