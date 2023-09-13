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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض  إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوية وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور واستكمال كثافة الفصول من اعداد الطلاب.

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كما تمت الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 165 درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

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