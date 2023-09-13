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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملحقش يشوف بنته.. والدة أحد ضحايا ليبيا: قلبي كان حاسس إنه مش هيرجع | فيديو

و الدة أحد ضحايا
و الدة أحد ضحايا ليبيا بالبحيرة

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية رمسيس مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، وذلك على عقب إعلان خبر وفاة 4 أشخاص من أبناء القرية، والذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة دانيال بدولة ليبيا، أثناء عملهم هناك.

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ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

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3 من عائلة واحدة.. تشييع جثامين 4 من ضحايا العاصفة دانيال بليبيا

 

وقالت والدة “طاهر عبد القوي ” أحد الضحايا، إن نجلها سافر إلى ليبيا منذ سنتين من أجل العمل، موضحة أن نجلها فضّل السفر والعمل في ليبيا من أجل أن يصرف على زوجته وابنته المولودة ، وقالت" بنته ملحقتش تشوفه، أمها ولدتها وهو مسافر في ليبيا" .

 

شهيد لقمة العيش

 

وأشارت إلى أنها لم ترَ نجلها منذ عامين بسبب عدم قدرته على دفع مصاريف السفر، مؤكدة أنها منذ أن علمت بوفاة نجلها وهي تحمد الله على ابتلائها وصابرة على فقد نجلها والذي تحتسبه عند الله شهيدا في سبيل كسب الرزق الحلال.

 

تشييع جثامين 4 ضحايا في البحيرة 

شيع أهالي قرية رمسيس بمحافظة البحيرة، جثامين 4 من ضحايا العاصفة دانيال التي اجتاحت دولة ليبيا، وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين.

 

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة، بينهم 3 من عائلة واحدة، صباح اليوم الأربعاء، ودفنهم بمقابرأسرهم وسط حالة من الحزن وانهيار ذويهم.

وتم تشييع جثامين كل من: أشرف محمد محمود منصور، وإسلام حامد العربي، وأيمن حامد العربي، وطاهر عبد القويالعربي، بعدما لقوا مصرعهم خلال عملهم بمنطقة درنة.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتوفيين، سائلين  الله عز وجل لهما الرحمة والمغفرة والدرجات العليا من الجنة، ولذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أعادت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، فتح جميع موانئ النفط في شرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة دانيال وما خلفته من كوارث، وذلك وفقًا لما كشفته شبكة رويترز للأنباء البريطانية.

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