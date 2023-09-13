إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية و التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 866 م2 عبارة عن إزالة:

- حالة تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن تشوينات طوب أبيض لمحاولة بناء مزرعة مخالفة خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية دمسنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب بإيتاي البارود.

- حالة تعد بمساحة 178 م2 عبارة عن إيقاف وفك شدة خشبية لصب سقف دور اول علوي خارج الحيز العمراني بقرية عمر مكرم بمركز بدر.

- حالتا تعد بمساحة 158 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض خارج الحيز بكفر الدوار.

- حالة تعد بمساحة 140 م2 عبارة عن مبني من الحجارة البيضاء برشيد.

- حالة تعد بمساحة 90 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل قواعد وسملات بمركز إدكو.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.