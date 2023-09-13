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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقك تنظمي.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 36951 سيدة بالشرقية

مبادرة حقك تنظمي
مبادرة حقك تنظمي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 11957 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8234 سيدة وذلك خلال اليوم الثالث من انطلاق الحملة التنشيطية ضمن مبادرة أيامنا أحلى وتحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم الاحد الماضي الموافق 10 سبتمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 بمراكز (الزقازيق- منيا القمح – فاقوس – منشأة أبو عمر -صان الحجر – أبو حماد – القرين – ديرب نجم- بلبيس).

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أوضح وكيل وزارة الصحة أن اجمالي عدد السيدات المستفيدات من الخدمات الطبية بالحملة علي مدار ال 3 أيام الماضية بلغ 36951 سيدة والمستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة بلغ 26131 سيدة حيث تم تقديم خدمات متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 268 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد 13 طبية متنقلة ومشاركة 113 طبيب مدرب و 303 ممرضة و 541 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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