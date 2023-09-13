النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بعدد من مدارس الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بمراكز (بلبيس – منيا القمح – غرب الزقازيق – أولاد صقر – أبو كبير – ههيا – أبو حماد – الابراهيمية – العاشر من رمضان ) على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 222 درجة بدلاً من 225 درجة وفصول الخدمات 185 درجة بدلا من 190 درجة علي أن يسمح بقبول الطلاب الحاصلين علي 222 درجة من أي إدارة تعليمية بشرط استمرار الطلاب بنفس المدرسة طوال سنوات الدراسة بالثانوية العامة.

كما قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بعدد من مدارس التعليم الفني كالاتي :

مدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر الميكانيكية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية 200 درجة بدلا من 205 درجات.

مدرسة بلبيس الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة بلبيس التعليمية 205 درجات بدلا من 220 درجة.

مدرسة الشهيد ميلاد سعيد جورجي الزراعية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية 1.80 درجة بدلا من 190 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس المحافظة لإستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق قواعد القبول المنظمة وتيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.