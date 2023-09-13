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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 83 مليون جنيه.. افتتاح 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 83 مليون و200 ألف جنيه ، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال إكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وهي كالتالي:

إنشاء ملعب قانوني لكره القدم بمركز شباب بني عامر بتكلفه 2مليون و600 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره قدم خماسي بمركز شباب بني عامر بتكلفه مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب ام الزين بتكلفه مليون و300 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب الطيبة بتكلفه مليون و300 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب الغار بتكلفه 500 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب الزنكلون بتكلفه 400 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب الزقازيق بحري بتكلفه 4 مليون و600 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب المسلمية بتكلفه 500 ألف جنيه.

إنشاء محال تجاريه وحمام سباحه بمركز شباب ابو حماد بتكلفه 20 مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب منيا القمح بتكلفه مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز الشباب الإبراهيمية بتكلفه مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب الخضارية بتكلفه 800 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب السدس بتكلفه مليون جنيه.

اقامة العاب ترفيهيه ومطعم وفقاعة احتفالات وكافيتريا بمركز شباب الحسينية بتكلفه 2 مليون و900 ألف جنيه.

إنشاء 3 ملاعب كره قدم خماسي وكافتيريا ومطعم بمركز الشباب الصالحية بتكلفه 3 مليون جنيه.

إنشاء ملعب كره قدم خماسي بمركز شباب القصبي غرب بتكلفه مليون و500 ألف جنيه.

 إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفه مليون و200 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز الشباب العلاقمة بتكلفه مليون جنيه.

إنشاء ملعب كره قدم قانوني مركز شباب صبيح بتكلفه 2 مليون و800 ألف جنيه.

إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب ابو متنا بتكلفه مليون و800 ألف جنيه.

 إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب جميزه بني عمرو بتكلفه 4 مليون جنيه.

إنشاء مبنى اداري بمركز شباب الصانيه بتكلفه مليون و400 ألف جنيه.

إنشاء حمام سباحه بمركز شباب ديرب نجم بتكلفه 8 مليون جنيه.

إنشاء حمام سباحه بنادي ديرب نجم الرياضي بتكلفه 4 مليون جنيه.

 إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب البوهة المحطة بتكلفه 4 مليون و600 ألف جنيه.

إنشاء مبنى اداري بمركز شباب الرباعي بتكلفه 2 مليون جنيه.

 إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الامير بأولاد صقر بتكلفه 5 مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كره القدم بمركز شباب الشوبكي بابو كبير بتكلفه مليون و700 ألف جنيه.

إنشاء مبنى اداري بمركز شباب منيه المكرم بفاقوس بتكلفه 2 مليون و300 ألف جنيه.

محافظ الشرقية يبحث النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتوفير غذاء آمن

وأوضح المحافظ، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية ، لافتًا إلى أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، لافتاً إلى انه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

إحلال وتجديد الحسينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة محافظ الشرقية مركز الشباب

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