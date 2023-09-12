محافظ الشرقية يبحث النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتوفير غذاء آمن

بحث محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، سبل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة من خلال دعم مجهودات قطاع الطب البيطري، وكذلك توفير غذاء آمن للمواطنين عبر تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها في حضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد للمحافظة المهندس سامي معجل والمستشار العسكري للمحافظة، ووكيل وزارة الطب البيطري الدكتور إبراهيم محمد متولي وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المنشودة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين مشيراً إلى أن شهر سبتمبر الحالي يشهد افتتاح 93 مشروع بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن الهدف من اللقاء هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري في الفترة من 2014 وصولاً لعام 2023 للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بجانب المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به معربا عن شكره للجميع علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى شملت التأمين على الماشية وتنظيم القوافل البيطرية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف على الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض وتوفير كوب حليب آمن للمواطنين بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات بخلاف تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

كما استعرض المحافظ حجم العمل المبذول في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والتعليم مطالباً الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة كل قطاع خدمي على حده وعقد لقاءات موسعة مع العاملين به لاستعراض مجهودات عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية إبراز كل منا دوره في العمل الخدمي ليشعر المواطن بحجم ما يتحقق من إنجاز غير مسبوق على أرض الوطن.

وقال المحافظ إن المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية لهذا العام في إنتاج وتوريد محصول القمح واستطاعت أن تتغلب على الفاقد من خلال تطوير منظومة التخزين بالتوسع في إنشاء الصوامع قائلاً إن لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقه استيعابية 800 ألف طن.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتي 2023 وتمت الإشارة إلي أنه تم تنفيذ الآتي:

- قدمت إدارة الرعاية والعلاج العلاج لـ 4 ملايين و847 ألفا و788 حيوانا من أمراض الطفيليات الداخلية و101 ألف و646 حيوانا من الأمراض الجلدية وإجراء الجراحات اللازمة لـ 85 ألفا و298 حيوانا و552 ألفا و739 حيوانا من الأمراض الباطنية بالإضافة إلى المشاركة في 136 قافلة علاجية لتقديم العلاج اللازم للحيوانات.

- الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعا ما بين أنشاء وإحلال كلي وجزئي ورفع كفاءة للمنشآت الخدمية البيطرية بتكلفة مليار و828 مليونا و573 ألفا و918 جنيها.

- قامت إدارة الوقاية بتحصين 5 ملايين و747 ألفا و269 حيوانا ضد الحمي القلاعية و5 ملايين و362 ألفا و81 حيوانا ضد مرض الوادي المتصدع و665 ألفا و81 حيوانا ضد مرض جدري الأغنام و504 آلاف و291 حيوانا ضد مرض التسمم الدموي ومليون و573 ألفا و506 حيوانات ضد مرض الجلد العقدي و361 ألفا و419 حيوانا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

- تحصين 490 ألف حيوان بتكلفة 287 مليونا و400 ألف جنيه.

- قامت إدارة الدواجن بتحصين 35 مليونا و477 ألفا 885 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور.

- الانتهاء من تسجيل وترقيم 876 ألفا و426 حيوانا بتكلفة 6 ملايين و139 ألف جنيه.

- الانتهاء من تطوير مجزري بلبيس المركزي والقنايات المركزي بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه وجاري تطوير 4 مجازر ( الزقازيق – ديرب نجم – فاقوس – الزقازيق ) بتكلفة 27 مليونا و606 آلاف جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للوحدات البيطرية داخل مجمعات الخدمات الزراعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري " مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية.

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن إجمالي عدد حيوانات البتلو المؤمن عليها 22 ألفا و730 رأسا بتكلفة 3 ملايين و801 ألف جنيه وبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان المطورة (17) مركزا تجميع ألبان مطور موزعين في ( 6 ) مراكز داخل المحافظة بتكلفة 75 مليون جنيه من خلال قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي.

كما بلغ عدد العجلات العشار التي تم تسليمها لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة 44 رأسا بتكلفة 3 ملايين و960 ألف جنيه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة له لإبراز إنجازات المديرية واطلاع العاملين بها على حجم العمل والجهد المبذول ليؤكد على الاستمرار في تقديم الأفضل والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.