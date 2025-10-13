قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
توك شو

إطلاق سراح 1716 فلسطينيا عند مجمع ناصر الطبي بغزة اليوم

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز، أن هناك 1966 فلسطينيا المقرر إطلاق سراحهم صعدوا على متن حافلات تمهيدا للإفراج عنهم، ومن المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا عند مجمع ناصر الطبي بغزة اليوم.

وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتشمل الأسماء باار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنغريست وإيتان مور وغالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وغاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.


و قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد "لقد حققنا انتصارات عظيمة، لكن المعركة لم تنته بعد"، وفيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، قال: "هذه أمسية فرح، لأن أبناءنا سيعودون غدًا إلى حدودهم، لكن لدينا حزن بسبب إطلاق سراح القتلة في إشارة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، و ذلك خلال بيان مسجل القاه حول وقف إطلاق النار مع حماس اليوم الأحد.


 

أرشيفية

صالح الجعفراوي

الصحفي صالح الجعفراوي

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

هند صبري
هند صبري
هند صبري

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد