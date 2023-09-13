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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني: التوافق حول نقل تبعية القومي للسكان لرئيس الجمهورية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف أحمد عاشور مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، تفاصيل جلسات الحوار الوطني بشأن القضية السكانية .

 

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وقال أحمد عاشور في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم التباحث حول دور المجلس القومي للسكان في جلسة الحوار الوطني ".

 

 وأضاف أحمد عاشور :" تحدثنا عن اختصاصات وتشكيل المجلس القومي للسكان، وحدث توافق على أن تنقل تبعية المجلس لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء".

 

 وتابع أحمد عاشور:" تحدثنا حول أهمية أن يضم تشكيل المجلس القومي للسكان عدد من المتخصصين والخبراء ".

 

وأكمل أحمد عاشور :" سيتم عقد جلسة في الحوار الوطني لمحاربة عمالة الأطفال ".

الحوار الحوار الوطني اخبار التوك شو القضية السكانية السكان

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