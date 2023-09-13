استشاري القلب والقسطرة يكشف عن مميزات كبيرة لتقنية TAVI

اكد الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة بالمجمع الطبي بالاسماعيلية، أن أن تقنية "TAVI" تعد من التقنيات المستحدثة والمتطورة في مجال القسطرة القلبية، حيث تتم عملية إدخال صمام قلب جديد عن طريق فتح محدود باستخدام القسطرة.

وقال طارق رشيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان مجمع الإسماعيلية الطبي يمتلك إمكانات متطورة وكوادر طبية عالية التأهيل والخبرة، ويناسب هذا النوع من العمليات المرضى الذين تجاوزوا الستين من عمرهم ولديهم مشكلات في أحد صمامات القلب الرئيسية.

تغيير صمامات القلب

وتابع استشاري القلب والقسطرة بالمجمع الطبي بالاسماعيلية، أن تقنية "TAVI" تعتبر أحدث وأفضل ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون جراحة