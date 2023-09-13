منتخب شابات اليد يهزم غينيا ويتأهل لنهائي أفريقيا

واصل منتخب شابات اليد مواليد 2004 مسيرته بخطوات ثابتة في بطولة أفريقيا ومواصلة السير نحو اللقب بعد ان نجح اليوم في التأهل إلي نهائي البطولة وذلك عقب فوزه علي منتخب غينيا بنتيجة 26-18 في المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي بطولة أفريقيا والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب قد حقق الانتصار علي مالى بنتيجة 64/15 في الجولة الأولى ثم الفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 54 - 10 فى ثانى جولة وفاز المنتخب على الجزائر بنتيجة 32/19 في الجولة الثالثة ثم تونس بنتيجة 30-27.

وشارك المنتخب المصرى للشابات ضمن المجموعة الثانية و التى ضمت منتخب مصر و تونس و الجزائر و مدغشقر و مالى.

بينما ضمت المجموعة الأولى كل من أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا. تضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى كل من : الاستاذ سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى رئيسا للبعثة و الكابتن عبده عبد الوهابالمدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للاناث و الكابتن محمد فرغلى المدير الفنى للفريق الوطني و الكابتن شريف الشامي المدرب العام والكابتنوليد عبد المقصود مدرب حراس المرمي والكابتن حازم حامد محلل اداء و الكابتن منة الله محمد ادارية و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعي.

و تضم قائمة اسماء اللاعبات : جهاد وائل - سارة علوي - لبنى اشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك احمد - جود احمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين اسامة - نوال احمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة ابراهيم .