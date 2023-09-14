عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدرهم الإماراتي مستقر .. أسعار العملات العربية في مصر الخميس 14 سبتمبر

استقرار سعر الدرهم
استقرار سعر الدرهم الإماراتي في مصر

رصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .

أسعار العملات العربية


 

وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم المميس فى البنك  الأهلي كالآتي:
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى 99جنيه للشراء و 100.01جنيه للبيع .

 

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الخميس فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الخميس فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .
 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في  تعاملات اليوم الخميس فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع

 

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الخميس فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.67 جنيه للشراء و 100.01جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودي
 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع
 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

 

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الخميس فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الخميس أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.85جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع .
 

سعر الريال السعودي
 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في  تعاملات اليوم  فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع
 

العملات العربية الأعلى عالميا
 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية أسعار صرف العملات العربية اليوم الدرهم الاماراتى الدينار الكويتي اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

عاجل .. زلزال يضرب سوريا بقوة 4,5 ريختر

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

تايوان : رصد 68 طائرة حربية صينية قرب الجزيرة

الدرهم الإماراتي مستقر .. أسعار العملات العربية في مصر الخميس 14 سبتمبر

دعاء جميل في الصباح للرزق.. احرص عليه بعد صلاة الفجر مباشرة

الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 6 مسيّرات

إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجرة أم نمر .. اختبار شخصية أذهل الجميع يمكنك تجربته

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ