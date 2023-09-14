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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باسل عادل: تحركات إيجابية من الدولة تجاه مخرجات الحوار الوطني

صدى البلد

تحدث البرلماني السابق المهندس باسل عادل  رئيس كتلة الحوار في عن تجربة الأحزاب ووظيفتها الرئيسية، خلال الفترة الراهنة.

 

ونوه عادل في تصريحاته لصدى البلد ان التجربة الحزبية في مصر ليست في أفضل حال، ويتحمل ذلك أيضا الحكومات المتعاقبة التي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير.

 

وأكمل إن الحوار الوطني يعد فرصة ذهبية لعودة دور الأحزاب مرة أخرى فهي تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، حتى نكون أمام حياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.

وأكمل باسل عادل، حديثه عن تفاعل الدولة مع الخوار موضحا أن هناك تحركات ايجابية من الدولة تجاه مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا على أن هناك حرص شديد من الرئيس على متابعة المخرجات وقبولها.

 

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