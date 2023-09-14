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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة التضامن تكشف آخر إجراءات الدولة لمواجهة أزمة الضحايا المصريين في ليبيا

ضحايا العاصفة دانيال
ضحايا العاصفة دانيال

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع أزمة الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال، مشيرة إلى أنه وصل 87 جثمانا من الضحايا المصريين في ليبيا، إضافة إلى 6 آخرين وصلوا إلى كفر الشيخ عن طريق السلوم.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن هناك إجراءات أخرى في غاية الأهمية ومن ضمنها صرف 100 ألف جنيها لكل أسرة متوفى مصري في العاصفة دانيال في ليبيا. 


وتابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سنتحمل المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب أبناء ضحايا عاصفة ليبيا، والـ100 ألف جنيه التعويض لأسر الضحايا المصريين في العاصفة دانيال تعويض وقتي لكننا ندعم الأسرة.

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