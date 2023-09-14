محمد عبد الحافظ : من أول حلقتين قولت المسلسل ده هيكسر الدنيا

أفصح الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، عن نصائح والده له بحياته الفنية، و هي: ألا يقوم بتشبيه الشخصيات ببعضها أو يقوم بتكرار أدواره.

وأوضح "عبد الحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن شطارة الممثل هو الخروج عن المألوف و عدم تكرار الدور بنفس الأداء التمثيلي.

ولفت، إلى أنه عندما حصل على دوره بمسلسل الباطنية و قرأ السيناريو شعر أن هذا المسلسل سيحقق نجاح كبير، معلقا: "من و أنا بقرا الورق حسيت أن المسلسل ده هيكسر مصر".

وأضاف، عندما قرأ مسلسل الأسطورة قال: "من أول حلقتين قولت المسلسل ده هيقلب الدنيا".

رفض والده لدخوله الفن

وكشف، أن والده كان رافض فكرة دخوله لمجال التمثيل بالبداية، موضحا أنه كان يريد إبعاده عن مهنته من شقاء و تعب، أو أن يقوم بالاعتماد على نفسه فيما يريد الوصول إليه.