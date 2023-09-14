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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد عبد الحافظ يكشف سبب حلاقة شعره بالكامل .. ودوره بمسلسل ستهم

صدى البلد

علق الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، على استلامه جائزة أحسن ممثل دور ثاني في عمل رمضاني عن دوره بمسلسل ستهم برمضان السابق.

وأوضح "عبد الحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أنه يُهدي هذه الجائزة إلى والده، معبرا عن سعادته بالعمل مع جميع صناع هذا المسلسل و خاصة الفنانة روجينا و التي يعتبرها أخته وعشرة عمره.

سبب حلاقة شعره

وأضاف "عبد الحافظ"، أن دوره بمسلسل "ستهم" كان مختلف منوها إلى أنه قام بحلاقة شعره بالكامل لأجل هذا الدور، معقبا: "كان نفسي أغير دور عصام النمر بمسلسل الأسطورة"، الذي نجح بشكل كبير لدرجة أنه اصبح يُنده بـ النمر.

ولفت، إلى أنه بمجرد حصوله على السيناريو و قراءته لدور "جبر" بمسلسله الأخير أراد أن يُحدث فرق بهذه الشخصية وعلم أن هذا المسلسل سينجح. 

إسماعيل عبد الحافظ مسلسل ستهم الفنانة روجينا عصام النمر مسلسل الأسطورة محمد عبد الحافظ

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