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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل إسماعيل عبد الحافظ يكشف سبب بكاء والده..والممثل الذي يرفض التعامل معه

صدى البلد

حل الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج إسماعيل عبد الحافظ، ضيف عبى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و كشف تفاصيل عن حياته و حياة والده الفنية.

و أوضح "عبد الحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن والده كان يُلح عليه بالزواج و خاصة بعد سن الـ 30، معقبا: "كان زي أي أب عايز ابنه يتجوز بسرعة".

أعظم مشاهد والده

وكشف "عبد الحافظ"، أعظم مشاهد والده و هو يوم رؤيته لحفيده "إسماعيل" لأول مرة، قائلا: "أول ما شافه قرأ له القرأن و بكى"، مكملا أن دموع والده كانت نادرة و لا تظهر إلا بأوقات معينة "مشوفتش دموع أبويا غير في أمه و أعمامي و أولادي". 

شيخ العرب

وأضاف، أن والده كان شيخ عرب معقبا: "كان يتعامل بأصول الجلابية اللي لابسها مع الناس"، مؤكدا انه كان أب لكل الفنانين و يتعامل على المستوى الإنساني و ليس الفني فقط.

وأشار، إلى أنه كان يعشق الممثل لذلك كان الفنان يكون معه بأعلى حالاته، فاصحا: "مكتنش يحب يشتغل مع الممثل اللي يعمل فيها نجم، مكانش عنده نجوم و هذه هي عبقريته".

وتابع، أن إسماعيل عبد الحافظ كان لا يعتمد على نجم، و عند اعتذار أي فنان أو نجم عن دور، لا يتوقف عليه بل كان يجد البديل بعد الرفض مباشرة. 

محمد عبد الحافظ إسماعيل عبد الحافظ شيخ العرب الفن الفنانين

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