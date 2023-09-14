نجل إسماعيل عبد الحافظ يكشف سبب بكاء والده..والممثل الذي يرفض التعامل معه

حل الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج إسماعيل عبد الحافظ، ضيف عبى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و كشف تفاصيل عن حياته و حياة والده الفنية.

و أوضح "عبد الحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن والده كان يُلح عليه بالزواج و خاصة بعد سن الـ 30، معقبا: "كان زي أي أب عايز ابنه يتجوز بسرعة".

أعظم مشاهد والده

وكشف "عبد الحافظ"، أعظم مشاهد والده و هو يوم رؤيته لحفيده "إسماعيل" لأول مرة، قائلا: "أول ما شافه قرأ له القرأن و بكى"، مكملا أن دموع والده كانت نادرة و لا تظهر إلا بأوقات معينة "مشوفتش دموع أبويا غير في أمه و أعمامي و أولادي".

شيخ العرب

وأضاف، أن والده كان شيخ عرب معقبا: "كان يتعامل بأصول الجلابية اللي لابسها مع الناس"، مؤكدا انه كان أب لكل الفنانين و يتعامل على المستوى الإنساني و ليس الفني فقط.

وأشار، إلى أنه كان يعشق الممثل لذلك كان الفنان يكون معه بأعلى حالاته، فاصحا: "مكتنش يحب يشتغل مع الممثل اللي يعمل فيها نجم، مكانش عنده نجوم و هذه هي عبقريته".

وتابع، أن إسماعيل عبد الحافظ كان لا يعتمد على نجم، و عند اعتذار أي فنان أو نجم عن دور، لا يتوقف عليه بل كان يجد البديل بعد الرفض مباشرة.