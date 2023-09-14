طيلة 74 عاما |الملكة إليزابيث أليس لويز تحافظ على صحتها بتناول نوع شائع من الأسماك

برغم وصولها عمر73 إلا أن الملكة إليزابيث أليس لويز؛ هي ثاني أنجال الملكة إليزابيث والأمير فيليپ، دوق إدنبره وابنتهما ... كانت محط أنظار الكثيرين حول العالم وذلك بلياقتها البدنية العالية ففي حين أن العائلة المالكة تحب الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، إلا أن بعض التفاصيل المتعلقة بنظام الإفطار الذي تتبعه الأميرة أصبحت معروفة على مر السنين.



يكشف الشيف الملكي عن الأطعمة المفضلة لدى لتناولها على الإفطار فهي معروفة بحبها للأطعمة الغنية بالفيتامينات والتي يبدو أنها تبقيها في أفضل حالاتها

وأوضح الطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي أثناء حديثه إلى TODAY: “الأميرة آن تفضل دائمًا الموز الأسود تقريبًا الناضج جدًا لأنه يسهل هضمه” وأسماك الرنجة فتعد الأميرة الملكية، مثل والدتها الراحلة، تأكل أيضًا سمك الرنجة على الإفطار أو عشاء في وقت متأخر من الليل".، وهو من انواع الأسماك المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة .

تم الكشف عن حبها للأسماك المالحة من خلال رسالة مجانية أرسلتها سابقًا إلى شركة Fortune Kippers، وهي شركة عمرها 140 عامًا ومقرها في ويتبي، يوركشاير.

وكشف موقع الشركة على الإنترنت عن الجائزة التي منحتها لهم الأميرة الملكية، والتي نصها: "من المعروف أيضًا أن أفراد العائلة المالكة يستمتعون بالرنجة، وقد كتبت صاحبة السمو الملكي الأميرة آن إلى باري وديريك لتخبرهما بمدى استمتاعها بالرنجة."