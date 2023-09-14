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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة|جامعة الأزهر توزع مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية بالشيخ زويد

أعضاء القافلة الطبية
أعضاء القافلة الطبية التابعة لجامعة الأزهر

توزع جامعة  الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مساعدات انسانية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الشيخ زود محافظة شمال سيناء ، طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج (حياة كريمة)، وطبقا للخطة الاستراتيجية لجامعة الأزهر الشريف (لجنه خدمة المجتمع وتنميه البيئة ).

الأدوية:

 

وتتضمنت المساعدات الإنسانية  1000 كرتونة مواد غذائية متنوعة، و1750 شنطة مدرسية،  و600 لعبة أطفا، ل و1500 شنطة ملابس،  إلى جانب توزيع كمية من الادوية علي مختلف مستشفيات المحافظة،   المركزية والعاملين،  واجراء امتحانات محو الأمية.

 

بدوره قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة الأزهر  للدراسات العليا والبحوث ، إن القافلة الطبية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان  حتى يوم غدا  الجمعة .

وستقوم بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين  فى التخصصات الطبية التالية : "باطنة - مسالك - عظام - رمد - اطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف واذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي".

أضاف أن القافلة ستقوم أيضًا بعقد عدد من الندوات التوعية وإجراء تحويلات العمليات الكبرى لمستشفيات الجامعة.

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