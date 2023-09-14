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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتأهل لنهائيات السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

صدى البلد

شهدت تصفيات منافسات السباحة بالزعانف لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة هيراكليون باليونان تأهل جماعي للاعبي ولاعبات مصر للنهائيات التي تقام مساء اليوم.

واحتلت جميلة علي المركز الأول في تصفيات 50 متر سباحة تحت الماء  للتأهل للنهائي رفقة زميلتها سلمي سعد التي احتلت المركز الثامن بنفس السباق بينما تأهل الثنائي المصري لوجين شوقي وبسملة صبحي لنهائي منافًسات ال50 متر سباحة بالزعانف سيدات بعدما احتلت لوجين شوقي المركز الخامس وجاءت بسملة صبحي في المركز الثامن.

ونجح طارق حسن في احتلال المركز الأول في تصفيات سباق 100م مونو رجال، فيما جاء زميله سيف أيمن بالمركز الرابع لنفس السباق ليتأهلا سويا للنهائي، وفي نهائي سباق 100م زعانف رجال تأهل أحمد هشام  بعدما احتل المركز السادس بالتصفيات.

وفي منافسات 200 مونو سيدات تأهل للنهائي ندى مجدي  بعدما احتلت المركز الأول وجميلة علي بعد حصولها على المركز الثاني .

وتأهل بمنافسات 200 متر سباحة بالزعانف سيدات بسملة صبحي بعدما احتلت المركز الثاني ولوجين شوقي التي احتلت المركز الخامس.

وفي سباق 4x100 متر مونو مختلط تأهل للنهائي منتخب مصر المكون من سيف الدين أيمن ومنة الله محمد وطارق حسن وجميلة على بعدما احتلوا المركز الخامس بالتصفيات.

وتنطلق النهائيات عند الساعة الخامسة مساء اليوم يعقبها تسليم الميداليات للسباقات المنتهية.

ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

وتعد دول إيطاليا وفرنسا واليونان هي المنتخبات التي سيكون لها النصيب الأكبر من الميداليات بالمنافسة مع مصر، وسيتواجد العديد من السباحين والسباحات الذين تمكنوا من الحصول على ميداليات متنوعة في بطولة أوروبا الأخيرة والتي لُعبت قبل شهرين في المجر.

وسيطرت إيطاليا على جدول ترتيب الدول في منافسات السباحة بالزعانف خلال النسخة الأولى من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية عام2015 برصيد 31 ميدالية متنوعة، فيما تمكن المنتخب المصري من حصد 7 ميداليات بواقع 4 فضيات و3 برونزيات.
 


 

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