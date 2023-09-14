بالمجان.. «صحة المنوفية» تنظم قافلة طبية بكافة التخصصات لمدة يومين بمركز تلا

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة السلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وذلك على مدار يومى 13 و14 من شهر سبتمبر الجارى ، شاملة لكافة التخصصات الطبية وذلك لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية لأهالى قرية منشأة السلام وطنوب وكفر ربيع والعزب المجاورة بتلا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.



من جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة إلى أن القافلة تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم اسرة – أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.



و وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى .