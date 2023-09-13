مجهود كبير للتحالف الوطني في المنوفية.. تسليم مشروعات تنموية وقوافل طبية بمراكز المحافظة

شهدت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية تضافر بين مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني من اجل تقديم خدمات أفضل للأهالي.

ونظمت مؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني فعاليات للتمكين الاقتصادي لتوزيع قروض لتنمية أرباب الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ، وذلك بقصر ثقافة شبين الكوم.

واستعرضت جمعية الاورمان جهودها كأحد أقطاب التحالف الوطني، حيث قامت الجمعية بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 بقيمة إجمالية تزيد عن 33 مليون جنيه ومنها ( عمليات قلب - أطراف صناعية - سماعات أذن - مساعدات مالية - معارض أثاث وملابس - قروض لتنمية المشروعات الصغيرة - لحوم أضاحي - أكشاك - زواج أيتام ) وغيرها من الأنشطة الحيوية لخدمة أبناء المحافظة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

وخلال الحفل سلم محافظ المنوفية عدد 90 قرض لتنمية أرباب الحرف والمشروعات الصغيرة بإجمالى ( مليون و 350 ألف جنيه ) و 15 كشك بمحتوياته بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف جنيه وذلك للحالات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بهدف التعاون فى مجال التمكين الاقتصادي من خلال مشاريع إنتاجية للحالات الأكثر استحقاقا والفئات الأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة لهم.

كما نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريض ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان.

واوضح، ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجًا بقرية كفرالدوار بمركزالباجور، وقريتى العراقية ودبركى بمركز الشهداء، وقريتى ميت سراج والعجايزة بمركز قويسنا، وعزبة الطوخي وكفرشحاتة بمركز تلا فى محافظة المنوفية.

وأشار، الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واضاف ، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

وكذلك نظمت جمعية الأورمان، قافله طبيه لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية وجمعيه الأورمان احدي كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي حيث تم الكشف علي نحو ٧٩ حاله بالتعاون مع المستشفي الجامعي بشبين الكوم من قري ساقية المنقدي وعزبة النشابة والفرعنة مركز أشمون، وقريتي براهيم وماشية غمرين مركز منوف، وقري كفرهلال وبني غرين وكفر بني غرين مركز قويسنا.

واكد محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي علي المرضي غير القادرين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الي إجراء كافة الفحوصات والآشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

يذكر أن جمعية الأورمان وفى إطار دعم شرائح غير القادرين طبيا اطلقت مبادرات انسانية استهدفت علاج مرضى القلب بالمجان من خلال تقديم خدمات اجراء علميات القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات واجراء جراحات القلب المفتوح بالمجان تماما وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج امراض القلب كذلك اطلقت مبادرة لعلاج مرضى العيون نجحت خلالها في توقيع الكشف وصرف علاج وعمل نظارات طبية واجراء جراحات عيون مختلفة لمئات الالاف من مرضى العيون من انحاء الجمهورية فضلا عن استضافة الجمعية لمرضى الاورام وذويهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى 57 ومعهد الاورام القومى.

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية

جهود التحالف الوطني في المنوفية