يشرح مفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال|ملامح منهج الثقافة المالية المقرر تدريسه لطلاب ثانوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية توعية طلاب المدارس بالثقافة المالية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فهم أساسيات التعاملات المالية من خلال منهج الثقافة المالية الجديد ، سوف يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، ومواكبة متطلبات الحياة العملية، مشدداً على أن الهدف هو إعداد جيل يمتلك مهارات إدارة الموارد والتخطيط المالي بشكل رشيد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تدريس الثقافة المالية مؤكدا ما يلي :

تدريس الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية ، سيركز على تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.

إدراج "الثقافة المالية" في المناهج يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

منهج الثقافة المالية سيعرف الطلاب بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

ومن جانبه .. أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الإستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.