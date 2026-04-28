التعليم تستعد لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمعلمين بدولة اليابان

تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حالياً آليات تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمعلمين بدولة اليابان.



و تم مناقشة هذا الموضوع خلال لقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما والوفد المرافق له منذ ساعات

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حرص الدولة المصرية على مواصلة الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في التعليم ، مشددا على مواصلة تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال تدريب الكوادر التعليمية وتطوير قدراتهم، بما يحقق نقلة نوعية في جودة العملية التعليمية.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف التعاون الجاري بين الجانبين المصري والياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" والتي لاقت اهتماما كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن دراسة المادة ومنح الطلاب الذي نجحوا في اختبار "توفاس" شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما كان له مردود إيجابي لدى الطلاب وساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.

وكان قد أعرب السيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته بزيارة مصر

وأكد رئيس جامعة هيروشيما ، على حرص الجامعة على دعم أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد النجاح الباهر لأوجه التعاون خلال الفترة السابقة خاصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.