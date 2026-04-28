أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في ظل توازن واضح بين العوامل المحلية والعالمية المؤثرة على المعدن النفيس.

ويأتي هذا الهدوء بعد فترة من التذبذب المحدود، ما يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 7986 جنيهًا للجرام

عيار 21: 6985 جنيهًا للجرام

عيار 18: 5984 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 55880 جنيهًا

ويُعد عيار 24 هو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المختلفة، وغالبًا ما يُستخدم كمؤشر رئيسي لحركة السوق.

أسباب استقرار أسعار الذهب محليًا

يرتبط استقرار أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:

1. هدوء الأسعار العالمية

تشهد أسعار الذهب عالميًا تحركات عرضية منذ أسابيع، حيث تتحرك الأونصة في نطاق محدود دون اتجاه صاعد أو هابط واضح، ما يقلل من تأثير السوق العالمي على الأسعار المحلية.

2. تحركات سعر الدولار

يواصل سعر الدولار تسجيل ارتفاع تدريجي مقابل الجنيه المصري، وهو ما يساهم في دعم أسعار الذهب محليًا، ويحد من أي انخفاضات محتملة ناتجة عن تراجع الأسعار العالمية.

3. توازن العرض والطلب

تعكس حركة السوق حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، حيث لا توجد ضغوط شرائية أو بيعية قوية تدفع الأسعار في اتجاه معين.

حركة الذهب عالميًا وتأثيرها

تتحرك أسعار الذهب عالميًا في نطاق يتراوح بين 4650 و4750 دولارًا للأونصة، وسط:

تذبذب أداء الدولار الأمريكي

ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

متابعة التطورات الجيوسياسية العالمية

هذه العوامل مجتمعة تفرض حالة من الحذر في الأسواق، ما ينعكس على استقرار الأسعار.

تحليل السوق المحلي

على المستوى المحلي، يمكن ملاحظة أن سوق الذهب في مصر يعيش حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين:

الضغط النزولي: نتيجة استقرار أو تراجع الأسعار العالمية

الدعم الصعودي: بسبب ارتفاع سعر الدولار

هذا التوازن يؤدي إلى بقاء الأسعار في نطاق ضيق دون تحركات حادة.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار:

ترقب قرارات اقتصادية عالمية مهمة

عدم وضوح اتجاه الدولار بشكل حاسم

استقرار نسبي في الطلب المحلي

وفي حال حدوث أي تغيرات قوية في هذه العوامل، قد يشهد السوق تحركات أكثر وضوحًا سواء بالصعود أو الهبوط