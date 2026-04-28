قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
المدعية العامة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد اجتماع لجنة التسعير القادم
مشاورات مستمرة.. هل يقبل ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟
شاهد.. لحظة اعتراض مدمرة الصواريخ «رفائيل» لـ ناقلة نفط إيرانية
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية
وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

نصائح ذهبية لعلاج خشونة المفاصل واستعادة الحركة بسهولة

ريهام قدري

خشونة المفاصل، هي تآكل تدريجي في الغضاريف يسبب ألم وتيبس في الحركة، خاصة في الركبة واليدين والعمود الفقري. العلاج لا يكون بخطوة واحدة، بل يعتمد على مجموعة من الوسائل لتخفيف الألم وتحسين الحركة.

طرق علاج خشونة المفاصل

1. تغيير نمط الحياة

إنقاص الوزن من أهم الخطوات لأنه يقلل الضغط على المفاصل
ممارسة تمارين خفيفة مثل أو تساعد في تقوية العضلات وتحسين المرونة

2. العلاج الطبيعي

جلسات العلاج الطبيعي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالمفصل
تحسين مدى الحركة وتقليل التيبس

3. الأدوية

مسكنات الألم مثل أو تستخدم لتخفيف الألم
مضادات الالتهاب تقلل التورم وتحسن الحركة
يجب استخدامها تحت إشراف طبي

4. الحقن الموضعية

حقن الكورتيزون لتقليل الالتهاب
حقن الهيالورونيك لتحسين لزوجة السائل داخل المفصل

5. المكملات الغذائية

مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين، وقد تساعد بعض الحالات في تحسين الأعراض

6. الكمادات والعلاج الحراري

الكمادات الدافئة تساعد في تقليل التيبس
الكمادات الباردة تقلل الالتهاب والتورم

7. التدخل الجراحي

في الحالات المتقدمة قد يلجأ الطبيب إلى جراحة تغيير المفصل
مثل استبدال مفصل الركبة أو الورك

نصائح مهمة

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة
اختيار أحذية مريحة لتقليل الضغط على المفاصل
المتابعة مع طبيب متخصص لتحديد العلاج المناسب حسب الحالة

خشونة المفاصل خشونة الخشونة طرق علاج الخشونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهري

10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

ترامب وميلانيا

"ميلانيا أرملة حامل".. ترامب يطالب بإقالة مذيع تلفزيوني بسبب "نكتة"

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

ختام زيارة البابا تواضروس لتركيا بعد مشاركته في القداس البطريركي ولقاءات مسكونية

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن كتب مبيدات مزورة على السوشيال ميديا

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أمين الأعلى للآثار يتفقد مواقع بـ 3 محافظات لمتابعة مشروعات الترميم

بالصور

الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

سيارات الركاب الكهربائية

عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

الطائرة Prosperity

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

تويوتا

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد