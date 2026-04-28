نصائح ذهبية لعلاج خشونة المفاصل واستعادة الحركة بسهولة

خشونة المفاصل، هي تآكل تدريجي في الغضاريف يسبب ألم وتيبس في الحركة، خاصة في الركبة واليدين والعمود الفقري. العلاج لا يكون بخطوة واحدة، بل يعتمد على مجموعة من الوسائل لتخفيف الألم وتحسين الحركة.

طرق علاج خشونة المفاصل

1. تغيير نمط الحياة

إنقاص الوزن من أهم الخطوات لأنه يقلل الضغط على المفاصل

ممارسة تمارين خفيفة مثل أو تساعد في تقوية العضلات وتحسين المرونة

2. العلاج الطبيعي

جلسات العلاج الطبيعي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالمفصل

تحسين مدى الحركة وتقليل التيبس

3. الأدوية

مسكنات الألم مثل أو تستخدم لتخفيف الألم

مضادات الالتهاب تقلل التورم وتحسن الحركة

يجب استخدامها تحت إشراف طبي

4. الحقن الموضعية

حقن الكورتيزون لتقليل الالتهاب

حقن الهيالورونيك لتحسين لزوجة السائل داخل المفصل

5. المكملات الغذائية

مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين، وقد تساعد بعض الحالات في تحسين الأعراض

6. الكمادات والعلاج الحراري

الكمادات الدافئة تساعد في تقليل التيبس

الكمادات الباردة تقلل الالتهاب والتورم

7. التدخل الجراحي

في الحالات المتقدمة قد يلجأ الطبيب إلى جراحة تغيير المفصل

مثل استبدال مفصل الركبة أو الورك

نصائح مهمة

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

اختيار أحذية مريحة لتقليل الضغط على المفاصل

المتابعة مع طبيب متخصص لتحديد العلاج المناسب حسب الحالة