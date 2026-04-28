الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق فعاليات توقيع مذكرة تنفيذ منهج الثقافة المالية بحضور وزير التعليم

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

انطلقت منذ قليل فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي . 

ويتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي اليوم ، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية.

ويحضر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بـ تنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، اليوم الثلاثاء بمقر البورصة المصرية بحضور ، كل من :
- محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
- أحمد كجوك وزير المالية 
- الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية 
- البروفيسور اوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص الدولة المصرية على مواصلة الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في التعليم

 وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن خطوة نشر الثقافة المالية بين طلاب المرحلة الثانوية تسهم في تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التعاون الجاري بين الجانبين المصري والياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" والتي لاقت اهتماما كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن دراسة المادة ومنح الطلاب الذي نجحوا في اختبار "توفاس" شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما كان له مردود إيجابي لدى الطلاب وساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال تدريب الكوادر التعليمية وتطوير قدراتهم، بما يحقق نقلة نوعية في جودة العملية التعليمية.

