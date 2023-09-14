ضبط 6500 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة الرقابه التموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقيه برئاسة أبوطالب صلاح الدين بشن حملة تموينية بناءاً على المعلومات التي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر والتصرف في الحصص المنصرفه لهم من شركة الدخان بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء بناحية شرقية مباشر وبندر الإبراهيمية و اسفرت الحمله عن تحرير المحضر رقم 6327 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لتصرفه في 2000 علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

وتم تحرير المحضر رقم 6328 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتجميعه كميه من بدون فواتير تدل علي مصدرها وتحرير المحضر رقم 6329 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجره بناحية شرقية مباشر لبيعها السجائر بأزيد من السعر الرسمي ، وكذا حيازتها كميه كبيره من السجائر المحليه والاجنبيه بدون فواتير تدل على مصدرها.

كما تم تحرير المحضر رقم 6330 لسنة 2023جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لإمتناعه عن البيع والإستيلاء على الحصه المنصرفه له وقدرها 2000 علبة سجائر محليه قام بالتصرف فيها بالسوق السوداء بقصد التربح ، وكذا حيازته كميه كبيره من السجائر بدون فواتير تدل على مصدرها وتحرير المحضر رقم 6331 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية الإبراهيمية قام بالتصرف في الحصه المنصرفه له وقدرها 2500 علبة سجائر محليه وقام بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح ، وكذا تجميعه كميه كبيره من السجائر المحليه والاجنبيه بدون فواتير تدل على مصدرها.